Ένα σημαντικό στοιχείο δείχνει ότι είχαν εμφανιστεί σημαντικά προβλήματα με την στατικότητα πριν από 15 μέρες - Το εύρημα που ερευνάται επισταμένως.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πριν από 15 μέρες είχαν διατυπωθεί τεχνικές συστάσεις για την ενίσχυση του εδάφους στο διπλανό υπό ανέγερση έργο, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή αστάθεια κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις φέρεται να μην υλοποιήθηκαν άμεσα.

Ειδικότερα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν κατασκευής 1970. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν υπόγειο αλλά είχαν μια θεμελίωση σε ένα βάθος περίπου 1-1,30. Αντίστοιχα για την υπό ανέργερση οικοδομή είχαν σκάψει σε ένα βάθος περίπου 5-6 μέτρων για να συμπεριληφθούν αποθήκες.

Η παλιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε έναν τοίχο ο οποίος πλέον είχε σκαφτεί, που ήταν ακριβώς κάτω από τα θεμέλιά της. Σύμφωνα με το MEGA πριν από 15 ημέρες είχαν κληθεί αρμόδιοι τεχνικοί για να αποφανθούν σχετικά και είχαν συστήσει στους υπεύθυνους της, τους μηχανικούς της νέας πολυκατοικίας, να ρίξουν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του χώματος της διπλανής πολυκατοικίας, πράγμα και το οποίο έγινε. Φαίνεται να υπάρχει αναφορά ότι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι πολύ ακριβό και έτσι δεν έγινε λόγω κόστους.

Οι μηχανικοί είπαν ότι «θα το αφήσουμε στο μετέωρο, στο χρονικό κενό έτσι, και θα χτίσουμε τα θεμέλια και θα στηριχθεί η πολυκατοικία όταν θα φτιάξουμε κανονικά το σκυρόδεμα, το μπετόν, της νέας πολυκατοικίας, όταν κατασκευάσουμε την πολυκατοικία»

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