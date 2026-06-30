Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με την Πυροσβεστική προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και η ομαλή διαχείριση της επόμενης ημέρας.

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες του, για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Αρχών.

Παράλληλα, σε άμεση κινητοποίηση βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με τη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων να ανοίγει τις πόρτες της για την υποδοχή των ενοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο χώρος διαμορφώνεται ώστε να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία και βασική υποστήριξη στους πληγέντες, ενώ παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης και βοήθεια για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Δήμου Αθηναίων και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι συντονίζουν τη διαδικασία υποδοχής και φροντίδας των κατοίκων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο, πρόθεση είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61), καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το Street Work του Δήμου. Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αστυνομία φρόντισε από την πρώτη στιγμή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Η επιχείρηση υποστηρίζεται και από αέρος, με τη χρήση drone του Δήμου, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από το σημείο. Η ομάδα Streetwork του Δήμου παρέχει νερά και υποστήριξη στους εργαζόμενους των σωστικών συνεργείων και στους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας σχετική εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ακόμη, ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών του δήμου για τη διάθεση μηχανήματος έργου (JCB).