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Για τον Δεκαπενταύγουστο, συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για εκδήλωση φωτιάς.

Με κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα είναι χώρα τον Δεκαπεναύγουστος, καθώς υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4.

Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, κατηγορία 4 τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

- H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

- Η Περιφέρεια Κρήτης

- Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088219052183351427}

Πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και το Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

- Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

- Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

- Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

- Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

- Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

- Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088215047419920393}

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Για τον Δεκαπενταύγουστο, συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι με βροχές κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 119 χλμ/ώρα ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, με ριπές να φτάνουν περίπου τα 54 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο να καταγράφουν κοντά στους 35°C ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 31°C. Λίγο πιο ψηλά θα φτάσει το θερμόμετρο στη Νότια Ελλάδα έως περίπου 32°C.