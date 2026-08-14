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Η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή.

Στην Πάρο βρίσκεται η φρεγάτα «Κίμων», ενόψει των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων για τον Δεκαπενταύγουστο και τη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η παρουσία της φρεγάτας στο νησί εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο, 15 Αυγούστου, με επίκεντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς των Κυκλάδων.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το νεότερο και πιο σύγχρονο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και η παρουσία της στην Πάρο προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στις φετινές εκδηλώσεις.

Το πλοίο θα παραμείνει στο νησί προκειμένου να συμμετάσχει στον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, καθώς χιλιάδες πιστοί αναμένεται να βρεθούν στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην Πάρο και ο Νίκος Δένδιας

Στις αυριανές εκδηλώσεις θα παραστεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εορταστικές τελετές.

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Ο υπουργός αναμένεται να βρεθεί στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, όπου θα πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για μία από τις σημαντικότερες ημέρες του ορθόδοξου εορτολογίου.