Ένας πυροσβέστης έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Σίβηρη.

Τιτάνιες είναι οι προσπάθειες των Αρχών στη Σίβηρη Χαλκιδικής τόσο για την κατάσβεση της φωτιάς όσο και για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA, ένας πυροσβέστης κατέβηκε προς την παραλία προκειμένου να πάρει μία ανάσα και να ξεκουραστεί για λίγο πριν συνεχίσει το έργο του. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο νερό.

Άμεσα ένας ναυαγοσώστης και συνάδελφοί του έσπευσαν για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Του έδωσαν οξυγόνο και έτσι μπόρεσε να ξαναβρεί τις αισθήσεις τους.

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Η ανεξέλγκτη φωτιά στη Σίβηρη έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ιδιωτικά σκάφη αλλά και πλωτά του λιμενικού βρίσκονται στην παραλία προκειμένου να βοηθήσουν.

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