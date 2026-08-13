Το μοναδικό θέαμα της ηλιακής έκλειψης κατέγραψαν οι πιλότοι του Airbus A320

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την ολική ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου καταγράφηκε μέσα από το πιλοτήριο ενός Airbus A320, προσφέροντας μια ξεχωριστή εικόνα του αστρονομικού φαινομένου από ψηλά.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, η έκλειψη φαίνεται μέσα από το πιλοτήριο του αεροσκάφους, με το πλήρωμα να καταγράφει το σπάνιο θέαμα στον ουρανό.

{https://x.com/aviationbrk/status/2087931131043692848}

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου ήταν ολική και έγινε ορατή σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Γερμανία και η βόρεια Ισπανία. Κατά τη φάση της ολικότητας, η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, επιτρέποντας την εμφάνιση της ηλιακής κορώνας.

Η ολικότητα διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, ανάλογα με την περιοχή παρατήρησης. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η κορύφωση του φαινομένου σημειώθηκε λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, δημιουργώντας ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες.

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Τι είδε η Ελλάδα

Στην Ελλάδα δεν ήταν ορατή η ολικότητα. Μόνο σε τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας μπορούσε να παρατηρηθεί μια σύντομη μερική έκλειψη, πολύ κοντά στη δύση του Ήλιου. Στην Κέρκυρα, η μέγιστη φάση σημειώθηκε περίπου στις 20:37, με τη Σελήνη να καλύπτει μικρό τμήμα του ηλιακού δίσκου.

Η συγκεκριμένη έκλειψη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα του 2026, με εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη να παρακολουθούν είτε την ολική είτε τη μερική φάση της.