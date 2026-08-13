«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις του για τον νόμο Πιερρακάκη και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την κατάργηση του νόμου και την πλήρη υπεράσπιση του άρθρου 16, υπογραμμίζοντας ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Όπως επισημαίνει, δεν τάσσεται υπέρ μιας απλής τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά ζητά την κατάργησή του.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της ΝΔ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια - Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί - Ασφάλεια Δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16

Η σημερινή απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» που αδειοδοτήθηκαν, εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της ΝΔ και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16. Καμία ασφάλεια δικαίου δε παράγεται από τον νόμο Πιερρακάκη, καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του συντάγματος.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένο. Ρητά, ξεκάθαρα, κατηγορηματικά.

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Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η θέση είναι καθαρή:

- Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί.

- Να υπερασπιστούμε το άρθρο 16 στο γράμμα και το πνεύμα του.

- Η Παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα.

Η Αριστερά δεν υπάρχει για να διαχειρίζεται ή να νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της Δεξιάς. Οφείλει να τα ανατρέπει.

Και εδώ βρίσκεται η ουσιαστική πολιτική διαφορά μας από άλλες απόψεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα: Δεν πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει απλώς να «διορθωθεί», να «αναμορφωθεί» ή να γίνει λίγο πιο αυστηρός. Πρέπει να καταργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που το αναφέρει και το διατυπώνει ξεκάθαρα και με σαφήνεια».