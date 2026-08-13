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Η φωτιά καίει σε οικόπεδα και ξηρά χόρτα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/08) στις Αχαρνές, κοντά στο Στρατόπεδο Καποτά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο πριν τις 19:00. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίματα σε οικόπεδα κοντά στο Στρατόπεδο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη. Συγκεκριμένα επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 3ης ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και εθελοντές. Από άερος πραγματοποιούν ρίψεις 2 ελικόπτερα.

Στις 19:04 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας σε ετοιμότητα.

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