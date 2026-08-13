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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι φλόγες, που καίνε αγροτοδασική έκταση, είναι πολύ κοντά σε κατοικίες ενώ υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές για υλικές ζημιές σε σπίτια.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι φλόγες, που καίνε αγροτοδασική έκταση, είναι πολύ κοντά σε κατοικίες ενώ υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές για υλικές ζημιές σε σπίτια.

Στο μέτωπο πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ καπνοί είναι ορατοί από διάφορα σημεία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιείται αυτή την ώρα εκκένωση διά θαλάσσης στην παραλία του οικισμού Παπακυρίτση στη Φούρκα. Στην εκκένωση επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, εννέα ιδιωτικά σκάφη και ένα επιβατικό ταχύπλοο. Στο σημείο πλησιάζει ακόμα ένα σκάφος του Λιμενικού.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε εκκένωση ξενοδοχείου στη Φούρκα Χαλκιδικής, όπου διέμεναν παιδιά από την Ουκρανία.

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Για την κατάσβεση, από εδάφους επιχειρούν 142 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Από αέρος έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη με επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν, εξαιτίας του ανέμου, έπεσε κολόνα της ΔΕΗ και προκάλεσε σπινθήρα.

Σημειώνεται ότι ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

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