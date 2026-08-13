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Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας. Εστάλη μήνυμα από το 112.

Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας. Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα προειδοποίησης από το 112.

Η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί και το μέτωπο βρίσκεται σε λιοστάσι. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/112Greece/status/2087874332412289273}