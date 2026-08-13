Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ο οποίος αποτυπώνει τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί χωρίς τις επιδοτήσεις, μειώθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Διευρύνθηκε τον Ιούνιο του 2026 η πίεση που δέχονται οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς οι τιμές πώλησης των προϊόντων τους υποχώρησαν, την ώρα που το κόστος παραγωγής συνέχισε να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ο οποίος αποτυπώνει τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί χωρίς τις επιδοτήσεις, μειώθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, η υποχώρηση ήταν ακόμη εντονότερη, φθάνοντας το 9,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση διαδραμάτισε η φυτική παραγωγή, οι τιμές της οποίας υποχώρησαν κατά 10,1% μέσα σε έναν χρόνο. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η πτώση στα φρούτα, κατά 21,6%, ενώ χαμηλότερες κατά 4,7% ήταν και οι τιμές στις πατάτες και τους σπόρους. Αντίθετα, άνοδος 5,2% καταγράφηκε στο ελαιόλαδο, 2,1% στα λαχανικά και τα κηπευτικά και 1,7% στα δημητριακά και τους σπόρους.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η ζωική παραγωγή, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση. Οι τιμές των κρεάτων ενισχύθηκαν κατά 5,5% και των ζωικών προϊόντων κατά 3,8%.

Την ίδια περίοδο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών, ο οποίος καταγράφει το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τα αναλώσιμα μέσα, των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ το κόστος σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκε κατά 1,3%.

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Οι μεγαλύτερες ετήσιες επιβαρύνσεις εντοπίστηκαν στα λοιπά αγαθά και τις υπηρεσίες, με αύξηση 20,5%, στα λιπάσματα, με 11,2%, και στην ενέργεια και τα λιπαντικά, με 8,3%. Ακριβότερα ήταν επίσης τα κτηνιατρικά φάρμακα κατά 3,4%, τα γεωργικά φάρμακα κατά 1,6% και οι ζωοτροφές κατά 0,6%.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, πάντως, ο δείκτης εισροών μειώθηκε οριακά κατά 0,5%. Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, οι μέσες τιμές εκροών υποχώρησαν κατά 0,8%, ενώ οι μέσες τιμές εισροών αυξήθηκαν κατά 1,5%, αποτυπώνοντας την επιδείνωση της σχέσης ανάμεσα στα έσοδα και στο κόστος των παραγωγών.