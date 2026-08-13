Ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 135,8 δισ. ευρώ, έναντι 127,6 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 135,8 δισ. ευρώ, έναντι 127,6 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025. Η αύξηση έφτασε το 6,4%, που αντιστοιχεί σε περίπου 8,2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα μέσα σε έναν χρόνο.

Εκπαίδευση

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε ο τομέας της εκπαίδευσης, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27%. Ακολούθησαν η μεταποίηση με 16%, η παροχή νερού, η επεξεργασία λυμάτων και η διαχείριση αποβλήτων με 14,2%, καθώς και οι κατασκευές με 12,5%.

Αύξηση 10% κατέγραψαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ενώ κατά 9,6% ενισχύθηκε ο τζίρος στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνική μέριμνα η άνοδος έφτασε το 9,5%.

Μικρές αυξήσεις

Μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις μεταφορές και την αποθήκευση, με 5,1%, καθώς και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή οχημάτων, με 4,8%. Στον κλάδο των καταλυμάτων και της εστίασης ο τζίρος αυξήθηκε κατά 1,7%.

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Αντίθετα, μείωση 2,1% σημειώθηκε στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Άμυνας και της Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης.

Θετική ήταν και η εικόνα του Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και υποβάλλουν στοιχεία κάθε μήνα. Ο τζίρος τους ανήλθε στα 41,1 δισ. ευρώ, από 37,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σε μηνιαία βάση κατέγραψαν τα ορυχεία και λατομεία, με 29,8%. Ακολούθησαν η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική μέριμνα με 23,4%, η διαχείριση αποβλήτων με 17,9%, οι κατασκευές με 16,2% και η μεταποίηση με 16,1%.