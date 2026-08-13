Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 103.599, αυξημένες κατά 4,8%, ενώ τα μεταχειρισμένα εξωτερικού έφθασαν τα 66.713, σημειώνοντας άνοδο 4,2%.

Ανοδικά κινήθηκε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 170.312 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 162.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 103.599, αυξημένες κατά 4,8%, ενώ τα μεταχειρισμένα εξωτερικού έφθασαν τα 66.713, σημειώνοντας άνοδο 4,2%. Ειδικότερα, κυκλοφόρησαν 148.297 επιβατηγά, 20.862 φορτηγά και 1.153 λεωφορεία. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα φορτηγά, με ποσοστό 9%, ενώ τα επιβατηγά ενισχύθηκαν κατά 4%. Αντίθετα, οι πρώτες κυκλοφορίες λεωφορείων περιορίστηκαν κατά 2,9%.

Κυριάρχησε η Toyota

Στα καινούργια επιβατηγά, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 95.962, η Toyota διατήρησε με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση. Η ιαπωνική μάρκα πραγματοποίησε 15.747 πωλήσεις και απέσπασε μερίδιο 16,4%. Ακολούθησε η Peugeot με 7.653 αυτοκίνητα και μερίδιο 8%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Suzuki με 6.529 πωλήσεις και ποσοστό 6,8%.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Citroën, με 5.348 ταξινομήσεις και μερίδιο 5,6%, και η Opel, με 5.314 και ποσοστό 5,5%. Η Hyundai κατέγραψε 5.056 πωλήσεις, η Dacia 4.720, η BMW 4.382 και η Renault 4.301. Ακολούθησε η Kia με 3.620 αυτοκίνητα. Οι δέκα αυτές μάρκες συγκέντρωσαν περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων καινούργιων επιβατηγών.

Στην αγορά μεταχειρισμένων επιβατηγών εξωτερικού, η Peugeot κατέλαβε την πρώτη θέση με 6.033 οχήματα. Ακολούθησαν η Hyundai με 4.735, η Mercedes με 4.728, η Renault με 3.965 και η Ford με 3.740. Υψηλές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης η Nissan με 3.383, η Opel με 3.136 και η Toyota με 3.036 αυτοκίνητα.

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Μείωση τον Ιούλιο

Η εικόνα του Ιουλίου ήταν πάντως ασθενέστερη. Οι πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 3,9%, στις 24.024, ενώ τα καινούργια υποχώρησαν κατά 8,6%, στις 13.484 μονάδες. Στα καινούργια επιβατηγά, η Toyota παρέμεινε πρώτη με 2.577 πωλήσεις και μερίδιο 20,8%, μπροστά από τη Suzuki με 1.025 και την Peugeot με 922.

Αντίθετα, θετική παρέμεινε η αγορά μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών. Στο επτάμηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 57.633 μοτοσυκλέτες, αριθμός αυξημένος κατά 3,4%, ενώ μόνο τον Ιούλιο οι ταξινομήσεις ενισχύθηκαν κατά 5%, φθάνοντας τις 11.240.