Ένα νέο κεφάλαιο για την υδρογονοκίνηση στην Ελλάδα ανοίγει με την παράδοση και ταξινόμηση των πρώτων δύο επιβατικών αυτοκινήτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEVs) στη χώρα.

Πρόκειται για δύο Toyota MIRAI, τα οποία παρέλαβαν ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και η Ολυμπία Οδός, εταίροι του ευρωπαϊκού έργου TRIERES – Greek Hydrogen Valley, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η προμήθειά τους. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έγινε και ο πρώτος ανεφοδιασμός των οχημάτων.

Δημιουργείται το πρώτο πιλοτικό οικοσύστημα υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρακτική εφαρμογή της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει για πρώτη φορά μια σειρά από κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες: τη λειτουργία πρατηρίου ανεφοδιασμού, τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas με ιδιόκτητα βυτιοφόρα και πλέον την ταξινόμηση και κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων υδρογόνου στους ελληνικούς δρόμους.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμής για την ευρύτερη αξιοποίηση του υδρογόνου στις μεταφορές.

Πρωτοπόροι Δήμος Λουτρακίου και Ολυμπία Οδός στην υδρογονοκίνηση

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων γίνεται παράλληλα ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που εντάσσει όχημα υδρογόνου στον στόλο του. Από την πλευρά της, η Ολυμπία Οδός αξιοποιεί για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη τεχνολογία στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή λύσεων μετακίνησης μηδενικών εκπομπών.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγχειρήματος έχει ο Όμιλος Motor Oil, ο οποίος σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley. Το TRIERES, που έχει αναδειχθεί σε «Ευρωπαϊκή Κοιλάδα Υδρογόνου για το 2024», συγκαταλέγεται στα σημαντικά έργα που χρηματοδοτούνται από το Clean Hydrogen Partnership στο πλαίσιο του Horizon Europe και υλοποιείται από κοινοπραξία 26 εταίρων από πέντε χώρες.

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Από την παραγωγή έως τις μεταφορές: Ο στόχος για μια ολοκληρωμένη αλυσίδα υδρογόνου

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: από την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και την αποθήκευση έως τη μεταφορά, τις υποδομές ανεφοδιασμού και τις πιλοτικές εφαρμογές στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Μέσω του έργου επιχειρείται να δημιουργηθούν οι υποδομές και η τεχνογνωσία που θα επιτρέψουν την ευρύτερη αξιοποίηση του ανανεώσιμου υδρογόνου τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των πρωτοβουλιών της Motor Oil στο πλαίσιο του TRIERES και καταδεικνύει ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου δεν είναι πλέον ένα μακρινό μελλοντικό σχέδιο, αλλά εξελίσσεται σταδιακά σε πραγματικότητα, βήμα βήμα, μέσα από υποδομές και εφαρμογές κλίμακας, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων».