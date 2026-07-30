Το Ιράν προειδοποιεί ότι χώρες οι οποίες συνδράμουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με «σκληρή απάντηση».

Ανοδική εικόνα επικρατεί στην αγορά των πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων, με τον χρυσό να ενισχύεται και τον χαλκό να καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη, την ώρα που το ασήμι κινείται αντίθετα, σημειώνοντας απώλειες. Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά το εκτεταμένο κύμα αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο ιρανικό έδαφος.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στις 4.057,80 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 21,50 μονάδων ή 0,53%, με το πολύτιμο μέταλλο να διατηρεί τη θετική του δυναμική εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ισχυρότερη είναι η κίνηση στον χαλκό, ο οποίος ενισχύεται κατά 1,79%, με κέρδη 0,113 μονάδων, ανεβάζοντας την τιμή του στις 6,4245 μονάδες. Ο χαλκός ξεχωρίζει μεταξύ των μετάλλων, καθώς εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο.

Σε θετικό έδαφος κινείται και η πλατίνα, η οποία διαμορφώνεται στις 1.609,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 7,50 μονάδων ή 0,47%. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει το παλλάδιο, με την τιμή του να ανέρχεται στις 1.268,00 μονάδες, αυξημένη κατά 15,80 μονάδες ή 1,26%.

Στον αντίποδα, το ασήμι υποχωρεί στις 57,80 μονάδες, με απώλειες 0,289 μονάδων ή 0,50%, αποτελώντας το μοναδικό από τα συγκεκριμένα μέταλλα που κινείται σε αρνητικό έδαφος.

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Η κινητικότητα στις αγορές καταγράφεται ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εισέρχεται σε νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, με το Ιράν να προειδοποιεί για άμεση απάντηση και την ένταση να επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν προειδοποιεί

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσαν την Πέμπτη ότι το Ιράν «θα τιμωρήσει τον επιτιθέμενο σήμερα», προειδοποιώντας παράλληλα ότι χώρες οι οποίες συνδράμουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με «σκληρή απάντηση».

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε επίσης ότι διατηρεί «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου. Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι «ένας ξένος που έχει έρθει από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά δεν θα επιτραπεί να παρέμβει».

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ακολούθησαν τη μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της Τετάρτης. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα «ισχυρό κύμα» πληγμάτων διάρκειας περίπου δύο ωρών, ως απάντηση στις προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την CENTCOM, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των Φρουρών της Επανάστασης σε ολόκληρο το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτια συστήματα επιτήρησης και άμυνας, καθώς και στρατιωτικές υποδομές που συνδέονται με θαλάσσιες επιχειρήσεις.

{https://x.com/CENTCOM/status/2082651747869147214}

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν και των συμμάχων του να απειλούν αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα γειτονικά κράτη του Κόλπου.

Η νέα αμερικανική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την εκτόξευση πολλαπλών βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή αργά την Τρίτη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα της χώρας κατέρριψε πέντε πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Η περαιτέρω πορεία της σύγκρουσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών αγορών, καθώς ενδεχόμενη κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές και να αυξήσει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, με τον χρυσό να αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους βασικούς αποδέκτες τέτοιων ροών.

