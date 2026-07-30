Οι Χούθι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκει τη σύμπηξη διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα έναντι επιθέσεων των Χούθι, δήλωσαν χθες Τετάρτη δυο πηγές του Reuters, ενήμερες σχετικά.

Η σύνθεση του συνασπισμού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, το ζήτημα συζητείται με τις κυβερνήσεις δεκάδων άλλων κρατών, σύμφωνα με τις πηγές.

Το Ριάντ δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την 20ή Ιουλίου την πρόθεσή τoυς να προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας - του βασιλείου που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο - στην Ερυθρά θάλασσα, κάνοντας λόγο περί ενέργειας αντιποίνων για τον σαουδαραβικό αποκλεισμό της Υεμένης, κατηγορία που απορρίπτει το Ριάντ.

Κατόπιν το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως στοχοποίησε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ανταπέδωσε εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που περιέγραψε ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντάιντα.

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Ο αποκλεισμός άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εγείροντας νέα απειλή για τις θαλάσσιες μεταφορές την ώρα που το Ιράν έχει προχωρήσει στο de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στο μεταξύ, το Axios ανέφερε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον αδελφό του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον υπουργό Άμυνας Χάλεντ μπιν Σαλμάν, προκειμένου ο τελευταίος να του επιδώσει «μήνυμα» του πρίγκιπα, και οι δυο πλευρές να συζητήσουν για την «κατάσταση» στην περιοχή, μερικές ώρες μετά τα κοινά αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ένοπλων κινημάτων προσκείμενων στο Ιράν.

Σενάριο για επιβολή τελών

Χθεσινό δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι επιδιώκουν να επιβάλουν τέλη στα περισσότερα πλοία που περνούν από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, επεσήμαναν πηγές. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσαν.

Αξιωματούχοι των σιιτών ανταρτών μετέβησαν στο Ιράν τον Ιούλιο για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου συζήτησαν με Ιρανούς ομολόγους τους το ζήτημα της επιβολής τελών για τη διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Θα εξαιρούνται τα κινεζικά πλοία

Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι να κανονικοποιηθεί η πρακτική της επιβολής τελών σε διεθνείς θαλάσσιους διαύλους και να αυξηθεί η πίεση στις ΗΠΑ, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Τα κινεζικά πλοία θα εξαιρούνται από τα τέλη αυτά, σημείωσαν οι ίδιοι.

Ήδη, πηγές αναφέρουν ότι η Κίνα είχε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθι προκειμένου να διασφαλίσει τη διέλευση των δεξαμενόπλοιών της από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σαουδαραβικού πετρελαίου.

Τυχόν επιβολή τελών από τους Χούθι στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα προκαλέσει την έντονη αντίθεση χωρών του Κόλπου, αλλά και της Ευρώπης. Εξάλλου, το κλείσιμο του διαύλου αυτού θα στερήσει από τη Σαουδική Αραβία μια κρίσιμης σημασίας εναλλακτική οδό στο Στενό του Ορμούζ και θα αυξήσει τις ανησυχίες για ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου.