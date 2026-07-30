Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις.

Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου.

Έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων, και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων.

Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο («βαριά αμέλεια»).

Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Έκτακτη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου της ΠΕΔ και δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη.

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Αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Πάρο, μετά τη σύλληψη του δημάρχου, του αντιδημάρχου Καθαριότητας, καθώς και δύο υπαλλήλων του δήμου, για τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χαρίλαος Γιουρτζίδης, λίγο μετά τις 10:50 το πρωί, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και δύο υπάλληλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής, συνοδεία ένστολων προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Σύρου, καθώς σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις.

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