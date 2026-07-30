Ολονύχτια μάχη από τους πυροσβέστες για να καταφέρουν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Μια δραματική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν αδιάκοπη μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις της μεγάλης φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης, διατηρώντας ενεργά επικίνδυνα μέτωπα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η μεγαλύτερη ανησυχία καταγράφηκε μετά τις 21:00, όταν οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν στην πλαγιά πάνω από το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, στη θέση «Ηρχάς». Εκεί συγκεντρώθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς η πυρκαγιά κινήθηκε απειλητικά προς κατοικίες.

Παρά την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, οι πυροσβέστες κατάφεραν μετά τα μεσάνυχτα να περιορίσουν το ενεργό μέτωπο και να απομακρύνουν τον άμεσο κίνδυνο για τα σπίτια.

Ολονύχτια επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς

Μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, η φωτιά, στο μεγαλύτερο μέρος της, είχε σε μεγάλο βαθμό οριοθετηθεί, ωστόσο η επιχείρηση δεν σταμάτησε ούτε στιγμή.

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Πυροσβέστες, εθελοντές και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παρέμειναν επί ποδός, αντιμετωπίζοντας διαρκείς αναζωπυρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των δήμων και εθελοντικά συνεργεία μετέφεραν συνεχώς νερό στα πιο κρίσιμα σημεία, από την περιοχή πριν από το φράγμα Σεδούντα έως και την Πλαγιά.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα παρουσιάστηκε νέα αναζωπύρωση, με τις επίγειες δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα και να αποτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς.

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Δύο σταβλικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές, καθώς δύο σταβλικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στους χώρους δεν υπήρχαν ζώα, γεγονός που απέτρεψε την απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Η συνολική εικόνα των ζημιών σε ελαιώνες, αγροτικές εκτάσεις, πευκόφυτες περιοχές και άλλες εγκαταστάσεις θα αποτυπωθεί μόλις η φωτιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση στα πληγέντα σημεία.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω νοσηλεία.

Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων

Η εικόνα της πυρκαγιάς τις πρώτες πρωινές ώρες εμφανιζόταν σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις δραματικές στιγμές της Τετάρτης, όταν οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε τρία διαφορετικά μέτωπα, οδηγώντας στην αποστολή δύο μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων το δεύτερο καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και τον Άγιο Ισίδωρο.

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Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η ξηρή βλάστηση και οι διάσπαρτες θερμές εστίες εξακολουθούν να δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.