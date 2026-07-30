Η λύση που έκανε τις τουαλέτες των τρένων πιο λειτουργικές.

Το 1874, ένας Αφροαμερικανός εφευρέτης σχεδίασε ένα βελτιωμένο σύστημα τουαλέτας για τα τρένα, προσφέροντας τη λύση που έκανε τα σιδηροδρομικά ταξίδια πιο καθαρά και πιο άνετα. Ο Lewis Howard Latimer, σε συνεργασία με τον Charles W. Brown, κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το Water Closet for Railroad Cars («Τουαλέτα για Σιδηροδρομικά Βαγόνια»). Ο σχεδιασμός τους εμπόδιζε τη σκόνη, τον άνεμο και τα σκουπίδια να εισέρχονται στα βαγόνια μέσω του ανοίγματος της τουαλέτας. Η εφεύρεση αυτή αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πρώιμα επιτεύγματα του Latimer, πριν αποκτήσει ευρεία αναγνώριση για τη συμβολή του στον ηλεκτρικό φωτισμό. Πολλές εφευρέσεις του συνέβαλαν στην πρόοδο των μεταφορών και της τεχνολογίας. Το έργο του εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέρος της ιστορίας της αμερικανικής καινοτομίας.

Ο Lewis Howard Latimer έγραψε ιστορία το 1874, όταν κατοχύρωσε από κοινού με τον Charles W. Brown δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα βελτιωμένο σύστημα τουαλέτας για σιδηροδρομικά βαγόνια. Η εφεύρεσή τους έφερε την επίσημη ονομασία Water Closet for Railroad Cars («Αποχωρητήριο για Σιδηροδρομικά Βαγόνια») και κατοχυρώθηκε με το Αμερικανικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας υπ’ αριθ. 147.363 το 1874.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σιδηρόδρομοι αναπτύσσονταν ραγδαία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ταξίδια με τρένο γίνονταν όλο και πιο συνηθισμένα. Η άνεση και η υγιεινή των επιβατών αποτελούσαν σημαντικές προκλήσεις. Το νέο σύστημα τουαλέτας προσέφερε μια πρακτική λύση. Η πατέντα ήταν μία από τις πρώτες εφευρέσεις του Latimer και ανέδειξε την ικανότητά του να επιλύει τεχνικά προβλήματα με πρακτικό και ευφυή σχεδιασμό.

Η λύση

Πριν από αυτή την εφεύρεση, οι τουαλέτες των σιδηροδρομικών βαγονιών επέτρεπαν στη σκόνη, τον αέρα και τα υπολείμματα από τις γραμμές να εισέρχονται στο εσωτερικό του βαγονιού μέσω του ανοίγματος της λεκάνης, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο για τους ταξιδιώτες.

Ο Latimer και ο Brown ανέπτυξαν έναν μηχανισμό που αντιμετώπιζε αποτελεσματικά το πρόβλημα.

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Η εφεύρεσή τους περιλάμβανε:

Ένα περιστρεφόμενο κάτω τμήμα.

Έναν μηχανισμό που έκλεινε το κάτω άνοιγμα όταν η τουαλέτα δεν χρησιμοποιούνταν.

Σχεδιασμό που περιόριζε την είσοδο σκόνης στο βαγόνι.

Αποτροπή της εισόδου αέρα μέσω του ανοίγματος.

Περιορισμό της εισόδου υπολειμμάτων από τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Βελτίωση της άνεσης και της υγιεινής των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αυτή η απλή αλλά αποτελεσματική μηχανική βελτίωση έκανε τις τουαλέτες των τρένων πιο λειτουργικές.

Στοιχεία της πατέντας

Η εφεύρεση κατοχυρώθηκε επίσημα μέσω του αμερικανικού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Βασικά στοιχεία:

Εφεύρεση: Water Closet for Railroad Cars

Εφευρέτες: Lewis Howard Latimer και Charles W. Brown

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: U.S. Patent No. 147.363

Έτος κατοχύρωσης: 1874

Με πληροφορίες από m.economictimes.com