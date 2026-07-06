Το πρώτο νέο τρένο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, εντός Ιουλίου η μεταφορά του δεύτερου.

Στην άφιξη του πρώτου νέου τρένου, από τα συνολικά 25 που θα παραλάβει η Ελλάδα, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη», λέει στο βίντεο ο πρωθυπουργός.

«Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο», συμπληρώνει και σημειώνει πως τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα «πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας» με σκοπό να ενισχύσουν «ακόμα περισσότερο» την ασφάλεια των μετακινήσεων.

«Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7659436736308595990}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εντός Ιουλίου η μεταφορά του δεύτερου τρένου

Το πρώτο τρένο Blues IC έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού διαδρόμου, διασχίζοντας τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η μεταφορά και του δεύτερου τρένου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα δύο τρένα Blues IC, τύπου Diesel-Electric Multiple Unit, κατασκευάστηκαν από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον όμιλο FS, θυγατρική του οποίου είναι η Hellenic Train. «Πρόκειται για υβριδικούς συρμούς νέας γενιάς, αποτελούμενους από τέσσερα μονώροφα βαγόνια, σχεδιασμένους ώστε να συνδυάζουν επιχειρησιακή αποδοτικότητα, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες», αναφέρει το υπουργείο.

Έχουν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 160 km/h και τα τρένα είναι εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF. Τα τρένα θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.