Στη φυλακή ένας από τους οκτώ συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού που απολογήθηκαν για βίαιες επιθέσεις σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων.

Προφυλακίστηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο ένας από τους οκτώ οπαδούς του Παναθηναϊκού που οδηγήθηκαν να απολογηθούν με βαριές κατηγορίες για οργανωμένες επιθέσεις με φιλάθλους αντίπαλων ομάδων, αλλά και για εμπλοκή σε ληστείες, ναρκωτικά, κατοχή εκρηκτικών κλπ. Οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Όλοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με βίαια επεισόδια.

«Δεν είμαι μέλος καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟ και όχι οπαδός. Ήμουν στον αγώνα με τον Ατρόμητο αλλά έκατσα πίσω γιατί φοβήθηκα. Τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική μου χρήση», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του 20χρονος κατηγορούμενος. «Φοβήθηκα ότι θα μπλέξω», ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλος κατηγορούμενος, 19 ετών ο οποίος φέρεται να είπε: «Δεν έχω καμία σχέση. Ήμουν το θύμα της επίθεσης και όχι ο θύτης. Φοβήθηκα ότι θα μπλέξω και για αυτό είπα ψέματα την προηγούμενη φορά».

«Δεν έχω καμία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από που προκύπτει η εγκληματική οργάνωση; Δεν διακινούσα ναρκωτικά, τα είχα για προσωπική μου χρήση», φέρεται να υποστήριξε ακόμη ένας κατηγορούμενος

Αύριο θα απολογηθούν ακόμα δύο συλληφθέντες που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, όμως ζήτησαν νέα προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι είναι:

*Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

*Κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)

*Κατασκευση εκρηκτικών (κακούργημα)

*Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)

*Ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)

*Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)

*Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

*Διατάραξη κοινής ειρήνης

*Συμπλοκή

*Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή

*Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

*Βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή

*Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας

*Παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία

*Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Κάποιες από τις πράξεις διώκονται με την επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.