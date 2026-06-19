Η πυροδότηση της βόμβας έγινε κατ’ εντολή έγκλειστου για άλλη υπόθεση στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων στο Ηράκλειο, καθώς πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες για την υπόθεση της βόμβας που εξερράγη σε οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Οι απολογίες, που πραγματοποιούνται σήμερα αλλά και προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα, αφορούν εμπλοκή στην τοποθέτηση και την κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε πυροδοτήσει την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε την περιοχή.

Τρεις κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης. Οι τρεις, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών, είναι ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ένας ανιψιός του. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Ηρακλείου από την πλαϊνή είσοδο και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μεταγενέστερο αιματηρό επεισόδιο είχε επισκεφθεί τους τρεις αυτούς συγγενείς στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού στις 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

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Δύο ακόμη κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί

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Παράλληλα, δύο ακόμη μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου, φέρονται να εμπλέκονται στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον 49χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 44χρονο ξάδελφό του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση της έκρηξης είχε απολογηθεί και ένας 24χρονος ανιψιός του θανόντος, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση και τις επόμενες απολογίες να θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας της δικογραφίας.