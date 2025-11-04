Τα τρία αδέρφια επικοινώνησαν με τις Αρχές και έδωσαν το στίγμα τους ώστε να έρθει περιπολικό και να τους συλλάβει.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μακελείου στα Βορίζια καθώς παραδόθηκαν πριν από λίγο οι τρεις δράστες της οικογένειας Φραγκιαδάκη για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τρία αδέρφια ηλικίας 29, 21 και 19 ετών που σύμφωνα με πληροφορίες έδωσαν σημεία ζωής επικοινωνώντας με τις Αρχές προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de01wf9q1929?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα τρία αδερφια παραδόθηκαν αυτοβούλως παρουσία δικηγόρων σύμφφωνα με το neakriti.gr. Ειδικότερα, οι τρεις άνδρες παραδόθηκαν πριν από λίγο στον Διοικητή του Ελληνικού FBI, ενώ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των ιδίων και των Αρχών ώστε η μεταφορά τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου να γίνει με διακριτικότητα. Η παράδοση των τριών δραστών σύμφωνα με πληροφορίες έγινε σε ένα βενζινάδικο στις 18:15 στον δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που απέχει μόλις μισή ώρα από τα Βορίζια.

Tο σημείο όπου έγινε η παράδοση των τριών στις Αρχές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παραδόθηκαν αυτοβούλως οι δράστες του μακελειού

Μετά από ημέρες έντασης και δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, οι δράστες του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε τα Βορίζια Ηρακλείου παραδόθηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές, παρουσία των δικηγόρων τους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αποκλιμάκωση της κρίσης στο μικρό χωριό των 500 κατοίκων, όπου η καθημερινότητα είχε μετατραπεί σε εφιάλτη εξαιτίας του φόβου και της οπλοφορίας που κυριάρχησε μετά το μακελειό. Οι τρεις καταζητούμενοι – ηλικίας 19, 27 και 29 ετών – φέρονται να συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μια 56χρονη γυναίκα. Ο τέταρτος αδελφός, που τραυματίστηκε στο γόνατο, παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος είναι και ο ξάδελφος της οικογένειας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de01ymvtjygx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια

Οι παραδόσεις των δραστών έγιναν με πλήρη ασφάλεια, παρουσία νομικών εκπροσώπων, και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας για την απολογία τους. Η εξέλιξη αυτή ανακουφίζει τους κατοίκους, που επί μέρες ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου και ανησυχίας για την ασφάλεια των ίδιων και των οικογενειών τους.

Η εμφάνιση και η παράδοση των τρίων αδερφών στις Αρχές κρίνεται ως μια θετική εξέλιξη στην πορεία της υπόθεσης γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη φάση της αποκλιμάκωση της έντασης στα Βορίζια και όπως σημειώνεται η διαπραγμάτευση παράδοσης των τριών στις Αρχές κράτησε ένα 24ωρο.

Πλέον οι δράστες του αιματηρού περιστατικού παραδόθηκαν αυτοβούλως στις Αρχές, παρουσία των δικηγόρων τους και αρχίζει να αποσυμφορείται η εκρηκτική ατμόσφαιρα. Το χωριό βίωνε ημέρες φόβου και δρακόντειων μέτρων ασφαλείας μετά το μακελειό που συγκλόνισε την Κρήτη με άπαντες να έχουν στραμμένο το βλέμμα στο πώς θα εξελιχθεί η βεντέτα.

Πού κρύβονταν τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στις Αρχές

Από χθες τα τρία αδέρφια, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου (01/11/2025) στα Βορίζια Ηρακλείου, ήταν πρόθυμα να παραδοθούν στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος τους επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και ορίστηκε ως σημείο συνάντησης ενα χωριό έξω από το Ηράκλειο κοντά στις Μοίρες ώστε να παραδοθούν ο ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ενώ ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας, μόλις 19 ετών. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι είχαν εκδοθεί για τα τρία αδέρφια εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στο οποίο κρύβονταν ο ένας από τους τρεις και έχουν προσαγάγει τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου. Η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων άφηνε να εννοηθεί από χθες το βράδυ ότι τα τρία αδέρφια μετά την κηδεία της 56χρονης θείας τους θα έδιναν το στίγμα τους έτσι ώστε να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Έτσι, οι τρεις τους μαζί με τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες της ίδιας οικογένειας θα βρεθούν ενώπιων του εισαγγελέα την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να απολογηθούν.

Δείτε LIVE εικόνα από το σημείο της παράδοσης εδώ

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που οδήγησε στη μετατροπή του χωριού σε εμπόλεμη ζώνη. Οι έρευνες επεκτείνονται και στον γειτονικό νομό Ρεθύμνου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» πιθανά κρησφύγετα.

Συνολικά, έξι άτομα εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προέκυψε από μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Θύματα ήταν ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και η 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με αυστηρή μυστικότητα, ενώ το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για την πλήρη αποκλιμάκωση της έντασης.