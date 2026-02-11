Οι Καναδοί παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις γύρω από το μακελειό σε σχολείο μιας μικρής κοινότητας στη Βρετανική Κολομβία.

Μια απομακρυσμένη ορεινή κωμόπολη στον Καναδά έχει συγκλονιστεί από τη φονικότερη σχολική επίθεση με πυροβολισμούς στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Η αστυνομία βρήκε έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες όταν έφτασε στο λύκειο στο Tumbler Ridge, μια πόλη μόλις 2.400 κατοίκων στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Ένα ακόμη άτομο κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία.

Η δράστις, που βρέθηκε νεκρή στο σχολείο έπειτα από φερόμενο αυτοτραυματισμό, πιστεύεται ότι σκότωσε ακόμη δύο ανθρώπους, τα πτώματα των οποίων εντοπίστηκαν σε κατοικία κοντά στο σχολείο.

Δύο θύματα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το σχολείο στο νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη λάμβανουν φροντίδα σε τοπικό ιατρικό κέντρο.

Σύμφωνα με το CBC News, σε επείγουσα ειδοποίηση που στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, οι αρχές περιέγραψαν την ύποπτη ως καστανομάλλα γυναίκα που φορούσε φόρεμα.

Η αστυνομία γνωρίζει την ταυτότητα της δράστιδος, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες και αρνήθηκε να πει εάν επρόκειτο για παιδί. Οι αξιωματικοί δεν κατονόμασαν επίσης κανένα από τα θύματα το βράδυ της Τρίτης, ενώ δεν διευκρίνισαν πόσοι από αυτούς ήταν παιδιά.

«Δεν βρισκόμαστε σε θέση να γνωρίζουμε γιατί ή τι μπορεί να παρακίνησε αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο επιθεωρητής Ken Floyd, διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας.

«Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το "γιατί", αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διαπιστώσουμε τι συνέβη», πρόσθεσε.

«Μείναμε δυο ώρες ταμπουρωμένοι στην τάξη»

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς είναι σπάνιες στον Καναδά - μια χώρα με πολύ αυστηρότερους νόμους περί όπλων από τις ΗΠΑ - ενώ οι σχολικές επιθέσεις τέτοιας κλίμακας είναι σχεδόν ανήκουστες.

Η σφαγή έχει αφήσει συγκλονισμένη τη δεμένη αυτή κοινότητα: «Θα γνωρίζω κάθε θύμα. Είμαι εδώ 19 χρόνια και είμαστε μια μικρή κοινότητα», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Darryl Krakowka στο CBC. «Δεν τους αποκαλώ πολίτες. Τους αποκαλώ οικογένεια».

Είναι χαρακτηριστικό πως το γυμνάσιο-λύκειο της πόλης έχει μόλις 175 μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου έως και την Γ΄ Λυκείου, σύμφωνα με ιστότοπο της επαρχίας.

Ο Darian Quist, μαθητής της Γ΄ Λυκείου, δήλωσε στο CBC ότι πέρασε δύο ώρες οχυρωμένος μέσα στην τάξη του μαζί με τους συμμαθητές του, μέχρι να φτάσει η αστυνομία για να τους συνοδεύσει έξω.

«Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι συνέβη», είπε ο Darian. «Πιστεύω ότι γνωρίζω κάποια [από τα θύματα], αλλά όλα είναι ακόμη πολύ νωπά».

Ο Darian ανέφερε ότι το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δήλωνε πως θα συνεργαστεί με τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) για να βοηθήσει τους μαθητές να επανενταχθούν όταν ξαναρχίσουν τα μαθήματα. Για αυτόν η κατάσταση είναι «σχεδόν σουρεαλιστική».

«Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κάπου που είχα δει μόνο στην τηλεόραση».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάτι να πει στην κοινότητα του Tumbler Ridge, ο Darian απάντησε ότι οι άνθρωποι πρέπει «παραμείνουν κοντά ο ένας στον άλλο». «Θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε», είπε.

Η δεύτερη μαζική ανθρωποκτονία μέσα σε ένα χρόνο

Η τελευταία σχολική επίθεση τέτοιας κλίμακας στον Καναδά σημειώθηκε το 1989, όταν ένας ένοπλος δολοφόνησε 14 γυναίκες στην École Polytechnique στο Μόντρεαλ. Η σφαγή προκάλεσε εθνική καταγραυγή για τη βία κατά των γυναικών και οδήγησε σε αυστηρότερους νόμους περί όπλων.

«Είναι από τα πράγματα που πιστεύεις ότι συμβαίνει μόνο σε άλλα μέρη και όχι κοντά στο σπίτι σου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας David Eby σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνά η κοινότητα. Αλλά ξέρω ότι [η επίθεση] μας κάνει όλους να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας λίγο πιο σφιχτά απόψε».

Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη μαζική ανθρωποκτονία στη Βρετανική Κολομβία σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον περασμένο Απρίλιο, ένας άνδρας έριξε το SUV του πάνω σε πλήθος σε φιλιππινέζικο φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους.

Μετά την τραγωδία, τα σχολεία στο Tumbler Ridge θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο της σχολικής περιφέρειας.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Mark Carney δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «οι προσευχές μου και τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μου είναι με τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτές τις φρικτές πράξεις βίας».

Ο Carney ανακοίνωσε ακόμη την αναβολή του προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου.