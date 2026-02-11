ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός «μονομαχούν» στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους στην Τούμπα, με έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η σέντρα της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένη για τις 20:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στον ΠΑΟΚ ένα μικρό αλλά σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της αποψινής ρεβάνς μπροστά στο κοινό του.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 στο ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς υψηλής έντασης, ενώ ο Παναθηναϊκός έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη του στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό με 1-0.