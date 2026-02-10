Το πρώτο κύμα των παρεμβάσεων αφορά περιοχές όπου ήδη λειτουργούν κοντινά πρακτορεία ή καταστήματα της ΕΛΤΑ Courier.

Ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην περιφέρεια, με την 20ή Φεβρουαρίου να σηματοδοτεί την πρώτη φάση υλοποίησής του. Την ημέρα αυτή θα κλείσουν τα πρώτα 11 καταστήματα από τα συνολικά 150 που προβλέπεται να τερματίσουν τη λειτουργία τους έως το τέλος Απριλίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Το κλείσιμο των καταστημάτων αφορά έντεκα περιοχές της περιφέρειας. Πρόκειται για το Αλιβέρι, τα Λεχαινά Ηλείας, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τις Αρχάνες Ηρακλείου, την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, τους Σοφάδες Καρδίτσας, τη Νεάπολη Λακωνίας, τη Σκάλα Λακωνίας, τον Αλμυρό Μαγνησίας και τη Στυλίδα Φθιώτιδας.

Το πρώτο κύμα των παρεμβάσεων αφορά περιοχές όπου ήδη λειτουργούν κοντινά πρακτορεία ή καταστήματα της ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της εξυπηρέτησης. Τον Μάρτιο αναμένεται να ακολουθήσει δεύτερη, μεγαλύτερη φάση μεταβίβασης δραστηριοτήτων, με στόχο έως τον Απρίλιο να έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και τα 150 σημεία να έχουν περάσει στο νέο μοντέλο λειτουργίας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι τα καταστήματα που κλείνουν δεν θα αφήσουν κενό στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς η δραστηριότητά τους θα μεταφερθεί είτε σε υφιστάμενα σημεία της ΕΛΤΑ Courier είτε σε νέα πρακτορεία που θα λειτουργούν σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, 17 ταχυδρομεία από την αρχική λίστα εξαιρούνται και θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, κυρίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τραπεζική ή άλλη χρηματοοικονομική υποδομή.

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι των καταστημάτων που κλείνουν δεν απολύονται, αλλά θα μετατεθούν στο πλησιέστερο κατάστημα εντός του ίδιου νομού. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος παράλληλης λειτουργίας παλαιών και νέων σημείων εξυπηρέτησης, καθώς και επιτόπια υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων πρακτόρων, ώστε η μετάβαση να γίνει χωρίς προβλήματα για τους πολίτες.

Παρότι το σχέδιο παρουσιάζεται ως αναγκαίος εκσυγχρονισμός, υπάρχουν σαφή αρνητικά σημεία και δυνητικοί κίνδυνοι, ιδίως για την περιφέρεια:

Ένα βασικό μειονέκτημα είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης. Τα ιδιολειτουργούμενα καταστήματα ΕΛΤΑ παρέχουν πλήρες φάσμα ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό σε πρακτορεία shop-in-shop ή σε σημεία courier, όπου ο χρόνος, η εμπειρία και οι υποδομές είναι περιορισμένες.

Επιπλέον, η μεταφορά υπηρεσιών σε ιδιώτες συνεργάτες ενέχει τον κίνδυνο άνισης εφαρμογής. Η ποιότητα εξυπηρέτησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τη σοβαρότητα, το ωράριο και τις δυνατότητες κάθε τοπικής επιχείρησης, δημιουργώντας ένα «ταχυδρομικό σύστημα δύο ταχυτήτων».

Για πολλούς πολίτες –ιδίως ηλικιωμένους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με χαμηλή ψηφιακή εξοικείωση– το κλείσιμο ενός κανονικού ταχυδρομείου, ακόμη και αν υπάρχει εναλλακτικό σημείο σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, ισοδυναμεί με πραγματική δυσκολία πρόσβασης. Η απουσία αυτόνομου καταστήματος συχνά σημαίνει λιγότερη ιδιωτικότητα, λιγότερη βοήθεια και μεγαλύτερη αναμονή.