Τι δείχνουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στα 46,06 ευρώ τον μήνα διαμορφώθηκε το 2024 η κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφάλιστρα στην Ελλάδα, ποσό που αντιστοιχεί σε 552,7 ευρώ σε ετήσια βάση και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Σε μηνιαία βάση, από τη συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη των 46,06 ευρώ, περίπου 24,39 ευρώ τον μήνα κατευθύνονται κυρίως στην ασφάλιση αυτοκινήτου και περιουσίας, ενώ τα υπόλοιπα 21,67 ευρώ μηνιαίως αφορούν ασφαλίσεις ζωής και υγείας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε το 2024 κατά 7,9% σε σύγκριση με το 2023, φτάνοντας τα 5,8 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 3,1 δισ. ευρώ προήλθαν από τον κλάδο ζωής, ενώ τα ασφάλιστρα του κλάδου γενικών ασφαλίσεων ανήλθαν στα 2,7 δισ. ευρώ.

Ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων, που περιλαμβάνει κυρίως την ασφάλιση περιουσίας και αυτοκινήτου, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από την ασφάλιση οχημάτων. Τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των ασφαλίστρων των γενικών κλάδων, καθώς πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για συμπληρωματικές καλύψεις, όπως κλοπή, πυρκαγιά και θραύση κρυστάλλων. Από το 2025, μάλιστα, έγινε υποχρεωτική και η κάλυψη για ζημιές από καιρικά φαινόμενα.

Στις ασφαλίσεις ζωής, τον μεγαλύτερο όγκο εργασιών το 2024 κατείχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις, τα οποία αντιπροσώπευαν το 44,6% του κλάδου και σημείωσαν αύξηση 21,7% σε σχέση με το 2023. Οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής πέρασαν στη δεύτερη θέση, με αύξηση 5%, ενώ ο κλάδος των ομαδικών συντάξεων κατέγραψε σημαντική πτώση κατά 18,2%, περιορίζοντας τη συμμετοχή του στο 12%.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε στον κλάδο ζωής, με καταβολές που ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται και αποζημιώσεις από ισόβια συμβόλαια υγείας. Αντίθετα, οι αποζημιώσεις στις γενικές ασφαλίσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά 16,7% το 2024, υποχωρώντας σε επίπεδα κάτω του 1,3 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται και στο γεγονός ότι το 2023 είχε επιβαρυνθεί από μεγάλα καταστροφικά γεγονότα, όπως η κακοκαιρία «Daniel», που είχε εκτοξεύσει τις καταβολές των ασφαλιστικών εταιρειών στα 1,9 δισ. ευρώ.