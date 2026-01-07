Η Ένωση τονίζει ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι διατυπωμένα με τρόπο που να επιτρέπει στον μέσο ασφαλισμένο να κατανοεί τον μηχανισμό της αναπροσαρμογής και να εκτιμά τις οικονομικές της επιπτώσεις.

Διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο και τις πρακτικές συνέπειες της υπ’ αριθμ. 2196/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις ρήτρες μονομερούς αναπροσαρμογής ασφαλίστρων στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ).

Όπως επισημαίνει η Ένωση, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποσαφηνίζει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα μονομερούς αναπροσαρμογής ασφαλίστρου, όταν αυτό προβλέπεται ως γενικός όρος συναλλαγών σε συμβάσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά προς ασφαλιστήρια ζωής .

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΕΑΔΕ, το ΣτΕ θέτει ως βασική προϋπόθεση ότι κάθε αναπροσαρμογή πρέπει να στηρίζεται σε σοβαρό λόγο, ο οποίος οφείλει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Παράλληλα, η απόφαση υπογραμμίζει ότι η σχετική απόφαση της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν μπορεί να λαμβάνεται κατά τρόπο αυθαίρετο, αλλά πρέπει να βασίζεται σε ειδικά, εύλογα και κατά το δυνατόν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η Ένωση τονίζει ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι διατυπωμένα με τρόπο που να επιτρέπει στον μέσο ασφαλισμένο να κατανοεί τον μηχανισμό της αναπροσαρμογής και να εκτιμά τις οικονομικές της επιπτώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την ΕΑΔΕ, δίνεται από την απόφαση και στην υποχρέωση συνεχούς, σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης του ασφαλισμένου, τόσο κατά το στάδιο της σύναψης της σύμβασης όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΔΕ διευκρινίζει ότι η απόφαση του ΣτΕ ενισχύει τις αρχές της διαφάνειας, της καλής πίστης και της ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και καταναλωτών. Παράλληλα, καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση των σχετικών ρητρών αναπροσαρμογής, με αναφορά σε αντικειμενικούς και δημοσίως προσβάσιμους δείκτες, πλήρως κατανοητούς από τον μέσο ασφαλισμένο.