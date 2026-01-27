O Δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης σε δηλώσεις του μιλά για «οικοδομικό έγκλημα».

Παγώνει η επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον οικισμό Μύτακα της Μήλου, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης.

Μετά τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων και από το Δήμο της Μήλου, αναστέλλεται η υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επέκταση του ξενοδοχειακού καταλύματος και παύει η εκτέλεση η παύση εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς 3 αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

O Δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης σε δηλώσεις του μιλά για «οικοδομικό έγκλημα» στο φυσικό τοπίο του νησιού, σημειώνοντας πως το ξενοδοχειακό συγκρότημα που περιλαμβάνει 261 κλίνες, θα έπρεπε να σταματήσει να επεκτείνεται, και να μπουν συγκεκριμένες προδιαγραφές από το Υπουργείο Πειρβάλλοντος στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται στο νησί.