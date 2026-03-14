Τι ενόχλησε περισσότερο τον Ανδρουλάκη, ποιες φράσεις του Κωνσταντινόπουλου θεωρούσε «ειρωνικές» - Τα φαβορί για την αντιπροεδρία της Βουλής.

Η παράδοση της βουλευτικής έδρας (μια αξιέπαινη πράξη) από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο «χάλασε τη σούπα» της Χαριλάου Τρικούπη και πολλά «επιχειρήματα» που είχε διαρρεύσει εναντίον του. Κυρίως όμως «χάλασε» τη διαρροή πως ο αντιπρόεδρος της Βουλής επεδίωκε τη διαγραφή του προκειμένου να μεταπηδήσει στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος, πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», το επόμενο διάστημα θα μείνει παρατηρητής των εξελίξεων. Πιστεύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία και την πολιτική που διαθέτει θα οδηγηθεί σε περαιτέρω πτώση των ποσοστών του και σε μεγαλύτερη απομάκρυνση από την πρώτη θέση στις εκλογές, πιθανόν και από τη δεύτερη. Και τότε θα παρέμβει επί των εξελίξεων.

Ο φόβος για τον Τσίπρα

Το ερώτημα είναι τι θα πράξει το επόμενο διάστημα με τους διαφωνούντες ο Νίκος Ανδρουλάκης και κυρίως αν στην πορεία θα διαγράψει και τον δήμαρχο Αθηναίων όπως κάποιοι σύμβουλοι (και ...παρασύμβουλοι") του εισηγούνται.

Το πρόβλημα με τον Χάρη Δούκα δεν είναι μόνο το τεράστιο για το ΠΑΣΟΚ πολιτικό μέγεθος του δημάρχου και το γεγονός ότι εκφράζει την «αριστερή πτέρυγα» του κόμματος.

Είναι και ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί πως ο Χ. Δούκας όταν διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ θα έχει κάθε δυνατότητα και νομιμοποίηση στη βάση του κόμματος να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρόσωπο δηλαδή που αυτή τη στιγμή απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καθώς θεωρεί ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει μπορεί να λάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για τον Οδ. Κωνσταντινόπουλο, αντιθέτως, θεωρεί πως δεν μπορεί να πάει στον Τσίπρα καθώς είναι «δεξιός». Ο έως τώρα αντιπρόεδρος της Βουλής, πάντως, δεν έχει κρύψει ποτέ τις πολιτικές του θέσεις και δεν τις έχει «καμουφλάρει». Αν, πάντως, είναι "δεξιός" ο Κωνσταντινόπουλος, μάλλον υπάρχουν ουκ ολίγοι «δεξιοί» στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, δεν έγινε τώρα «δεξιός».

Η ειρωνεία που ενόχλησε

Η τοποθέτηση του Κωνσταντινόπουλου για τον Σάντσεθ δεν ήταν η μόνη που ενόχλησε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Ήταν πολλές.

Μεταξύ αυτών και μια συνεχή ειρωνεία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής βλέπετε έλεγε συνέχεια στις τηλεοράσεις πως «εγώ πιστεύω τον πρόεδρο, το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα».

Στόχο που η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να ξεχάσει...

Ο Πάρις και η Μιλένα

Ποιον θα ορίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιπρόεδρο της Βουλής στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου;

Αν η Μιλένα Αποστολάκη θέλει, τη Μιλένα. Η Μιλένα όμως μάλλον έχει υψηλότερους στόχους στην πολιτική της καριέρα.

Αν δεν επιθυμεί τη θέση τότε φαβορί είναι ο -άξιος- Πάρης Κουκουλόπουλος.