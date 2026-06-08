Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις απαλλαγές πρώτης κατοικίας και τους ελέγχους που προγραμματίζει η φορολογική διοίκηση.

Η αγορά ακινήτων καταγράφει εκ νέου ανοδική πορεία, με τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης να αυξάνονται σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η αυξημένη κινητικότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων συνοδεύεται από εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, με την ΑΑΔΕ να βάζει στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις το 2026.

Το Dnews.gr μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις απαλλαγές πρώτης κατοικίας και τους ελέγχους που προγραμματίζει η φορολογική διοίκηση.

1. Πώς κινήθηκαν τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026;

Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατέγραψαν ισχυρή άνοδο. Ο συνολικός φόρος για μεταβιβάσεις κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων ανήλθε σε 149,37 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

2. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον μήνα Μάρτιο;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Μάρτιο του 2026 τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης έφτασαν τα 52,85 εκατ. ευρώ, έναντι 43,97 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 20,2%.

3. Πώς εξελίχθηκαν οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κληρονομιές;

Οι φόροι και τα τέλη από κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές διαμορφώθηκαν σε περίπου 60,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

4. Ποιο είναι σήμερα το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και δωρεές;

Το αφορολόγητο όριο παραμένει στις 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, δηλαδή μεταξύ γονέων και παιδιών, συζύγων, καθώς και παππούδων ή γιαγιάδων προς εγγόνια.

5. Γιατί οι γονικές παροχές βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ;

Η φορολογική διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο καταχρηστικής αξιοποίησης του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ μέσω σύνθετων μεταβιβάσεων χρημάτων, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή φόρου σε συγγενείς που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία.

6. Πόσες υποθέσεις θα ελεγχθούν το 2026;

Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει ελέγχους σε συνολικά 5.900 υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9.

7. Ποιες κατηγορίες φορολογουμένων θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των ελέγχων;

Στο επίκεντρο βρίσκονται 2.000 υποθέσεις απαλλαγών πρώτης κατοικίας και 1.080 περιπτώσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών που αξιοποίησαν το όριο των 800.000 ευρώ.

8. Ποιες άλλες υποθέσεις θα ελεγχθούν;

Η ΑΑΔΕ θα εξετάσει επιπλέον 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από τις οποίες προέκυψαν επιστροφές ΕΝΦΙΑ, καθώς και 2.500 δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών και κληρονομιών που αφορούν ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.