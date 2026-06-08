Το μέγεθος της έκδοσης που απευθύνεται στην αγορά θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με τη ζήτηση που διαμορφώνεται, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ισχυρή υπερκάλυψη.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με αρκετούς από τους επενδυτές που συμμετείχαν στις πρόσφατες παρουσιάσεις της διοίκησης να εμφανίζονται διατεθειμένοι να τοποθετήσουν κεφάλαια σημαντικά υψηλότερα από τα 250 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η εταιρεία από την αγορά.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου προσφορών στις 16 Ιουνίου, οι επαφές της διοίκησης με διεθνείς επενδυτές συνεχίζονται, με τραπεζικές πηγές να μεταφέρουν ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μέγεθος της έκδοσης που απευθύνεται στην αγορά θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με τη ζήτηση που διαμορφώνεται, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ισχυρή υπερκάλυψη.

Το θετικό κλίμα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο επενδυτικό πλάνο που παρουσίασε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ κατά τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή από 3,3 δισ. ευρώ σε περίπου 7 δισ. ευρώ, καθώς και ετήσια αύξηση κερδών κατά 25%-30% την επόμενη πενταετία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τόσο μεγάλα infrastructure funds με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα όσο και hedge funds που αναζητούν έκθεση σε εταιρείες με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Η διοίκηση επιδιώκει η νέα μετοχική σύνθεση να συνδυάζει επενδυτές μακράς πνοής με κεφάλαια που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της μετοχής, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση κεφαλαίου έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 11 Ιουνίου πραγματοποιείται η έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στις 15 Ιουνίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και μία ημέρα αργότερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 18 Ιουνίου.

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Η αγορά καλείται να καλύψει ποσό 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συνολικής αύξησης κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό έχει ήδη εξασφαλιστεί από τους βασικούς μετόχους, με το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει αναλογικά στο 51% και τη State Grid στο 24%. Με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί φέρεται να υπερβαίνει σημαντικά το ζητούμενο ποσό, οι προϋποθέσεις για επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, με αιχμή τις μεγάλες νησιωτικές διασυνδέσεις, τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας και μια σειρά έργων στρατηγικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.