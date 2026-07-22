Το 11ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία και θα προβληθεί αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Το 11ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 24 Ιουλίου και συνεχίζεται το Σάββατο 25 Ιουλίου, με όλες τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές που θα διαμορφώσουν το grid της Κυριακής να μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Στη μάχη του πρωταθλήματος οδηγών, ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes έχει κερδίσει έξι από τους δέκα φετινούς αγώνες και προηγείται με διαφορά 45 βαθμών από τον Χάμιλτον. Μία μάχη που προβλέπεται συναρπαστική ως τον τελευταίο αγώνα τον Δεκέμβριο. Ο Λάντο Νόρις είχε πάρει πέρυσι στην Ουγγαρία την νίκη φέτος, όμως, η McLaren δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστική.

Την ίδια στιγμή στηFerrari υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς το μονοθέσιο μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις, δουλεύει καλύτερα και το Χανγκαρόρινγκ είναι μία πίστα χωρίς μεγάλες ευθείες, οπότε μένει να δούμε αν η SF26 θα αποδειχτεί ανταγωνιστική. Η πίστα βρίσκεται στα περίχωρα της Βουδαπέστης, κατασκευάστηκε το 1985 μέσα σε 9 μήνες, και ο πρώτος αγώνας έγινε εκεί το 1986, με νικητή τον Νέλσον Πικέ, με Williams.

Οι οδηγοί παρομοιάζουν τη συγκεκριμένη διαδρομή με πίστα καρτ, καθώς οι στροφές είναι συνεχείς και οι ομάδες, αναζητώντας πρόσφυση, επιλέγουν μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές, όπως στο Μονακό. Κομβικής σημασίας για την επίτευξη ενός καλού χρόνου είναι ο ρυθμός.

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Ο καιρός προβλέπεται καλοκαιρινός, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις στην αρχή του τριημέρου, αλλά υπάρχει πιθανότητα βροχής την ημέρα του αγώνα.

Στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ, πολυνίκης είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 8 νίκες (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020) και 12 παρουσίες στο βάθρο.

Ο Βρετανός θέλει όσο τίποτα να πάρει την 9η νίκη του στην Ουγγαρία με τη Ferrari. Από τους οδηγούς που εκκινούν στον αγώνα έχουν επίσης κερδίσει στη συγκεκριμένη πίστα ο Νόρις πέρυσι, ο Πιάστρι το 2024, ο Φερστάπεν το 2023 και το 2022, ο Οκόν το 2021 και ο Αλόνσο το 2003.

Μεταξύ των ομάδων, η McLaren προηγείται με 13 νίκες μπροστά από τις Williams και Ferrari, που έχουν σημειώσει επτά νίκες, ενώ η McLaren έχει και τις περισσότερες pole positions (9).

Η διαδρομή των 4.381m περιλαμβάνει 14 στροφές και μια μικρή ευθεία, αυτή των πιτ, συνεπώς το μοναδικό ρεαλιστικό σημείο προσπεράσματος είναι το τέλος της ευθείας εκκίνησης – τερματισμού και το σικέιν που ακολουθεί. Τα προσπεράσματα είναι δύσκολα, οπότε η καλή επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές είναι καθοριστικής σημασίας.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5.

Οι πολλές στροφές δεν επιτρέπουν στους οδηγούς ούτε μία στιγμή ανάπαυλας στον αγώνα των 70 γύρων. Υπάρχουν δύο ζώνες straight mode: μία στην ευθεία εκκίνησης – τερματισμού και μία άλλη, πολύ πιο σύντομη, στην κατηφόρα από τη στροφή 1 προς τη στροφή 2, με μόλις μία ζώνη ανίχνευσης πριν την είσοδο στην στροφή 14.

Η πρόσφυση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, ειδικά στον πίσω άξονα.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις και οι εκπομπές του 11ου Grand Prix στην Ουγγαρία σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1

• F1 FP1 24/7 14:30 ANT1+

• F2 Qualifying 24/7 17:05 ANT1+

• F1 FP2 24/7 18:00 ANT1+

• F3 Sprint Race 25/7 11:05 ANT1+

• F1 FP3 25/7 13:30 ANT1+

• F2 Sprint Race 25/7 15:15 ANT1+

• F1 Qualifying 25/7 17:00 ANT1+

• F3 Feature Race 26/7 09:40 ANT1+

• F2 Feature Race 26/7 12:25 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 26/7 15:00 ANT1+

• F1 Race 26/7 16:00 ANT1+

• F1 Race delayed 26/7 16:30 ANT1

• F1 Formula 1 Show 26/7 Με τη λήξη ΑΝΤ1+

«Formula 1 Show» και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Το Formula 1 Show, που ξεκινά μία ώρα πριν από την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι, όπως πάντα, γεμάτο αποκλειστικό περιεχόμενο.

Ο Μουμτάζ Ταχιντσίογλου, ο άνθρωπος που πήγε τη Formula 1 στην Τουρκία ως επικεφαλής της ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού της γειτονικής χώρας, εξηγεί στον Πάνο Σεϊτανίδη όλο το παρασκήνιο για τη δημιουργία της πίστας στην Κωνσταντινούπολη και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων φιλοξενίας ενός Grand Prix.

Παράλληλα, σχολιάζει την επιστροφή της Τουρκίας και αποκαλύπτει τις ενέργειες που είχε κάνει για να γίνει GP στην Αθήνα. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Χανγκαρόρινγκ Πάνος Σεϊτανίδης θα μεταφέρει το κλίμα, έχοντας στο πλευρό του έναν εκλεκτό καλεσμένο: τον αγαπημένο παρουσιαστή, αλλά και λάτρη της F1, Πέτρο Πολυχρονίδη.

Επιπρόσθετα, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi F1 και ο Σέρτζιο Πέρεζ της Cadillac F1, απαντούν για τις πιθανές ανακατατάξεις στην πορεία της σεζόν βάσει των αναβαθμίσεων που φέρνουν συνεχώς οι ομάδες. Ο νέος επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Pirelli, Ντάριο Μαραφούσκι, μιλά για τις φετινές προκλήσεις στον τομέα των ελαστικών.

Την ίδια στιγμή ο επτά φορές πρωταθλητής και θρύλος του NASCAR Cup Series, Τζίμι Τζόνσον, μιλάει αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για τους παραλληλισμούς ανάμεσα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ των ΗΠΑ (που μεταδίδεται από το ΑΝΤ1+) και την F1. Στις μεταδόσεις του αγωνιστικού τριημέρου θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται έναν από τους πιο επεισοδιακούς και απρόβλεπτους αγώνες, αυτόν του 2021. Ο αγώνας ξεκινά σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Στην 1η στροφή ο Βάλτερι Μπότας με Μερσέντες κάνει λάθος στο φρενάρισμα και προκαλεί μία μαζική σύγκρουση που θέτει εκτός αγώνα τους Νόρις, Πέρεζ και τον ίδιο, ενώ προκαλεί σοβαρές ζημιές στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν. Μετά την κόκκινη σημαία, η πίστα στεγνώνει γρήγορα.

Κατά την επανεκκίνηση, όλοι οι οδηγοί μπήκαν στα πιτς για να αλλάξουν ελαστικά, εκτός από το Χάμιλτον, ο οποίος ήταν ο μοναδικός οδηγός που στάθηκε στην εκκίνηση, δημιουργώντας μια ιστορική και σπάνια εικόνα.

Ένα τεράστιο λάθος στρατηγικής με όλους τους υπόλοιπους να επανεκκινούν από το pit lane, αλλάζοντας τα ελαστικά βροχής σε μέση γόμα. Ο Βρετανός, αναγκάστηκε να μπει στα πιτ έναν γύρο αργότερα, πέφτοντας στην τελευταία θέση. Αυτό επέτρεψε στον Εστεμπάν Οκόν με την Alpine να πάρει την πρωτοπορία και να την κρατήσει μέχρι το τέλος, μετά από συγκλονιστική μάχη αντέχοντας στην πίεση του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ήταν η πρώτη και μοναδική ως τώρα νίκη, για τον Γάλλο οδηγό. Ο Φερνάντο Αλόνσο με την άλλη Alpine, έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθώς καθυστέρησε για πολλούς γύρους τον ταχύτερο Χάμιλτον, ο οποίος προσπαθούσε να ανακάμψει. Ο Ισπανός έδωσε μαθήματα άμυνας για περισσότερους από 10 γύρους.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+ ολοκληρώνεται, όπως πάντα, με τη δράση του συναρπαστικού πρωταθλήματος NASCAR Cup Series.

Μετά τη μάχη στο North Wilkesboro Speedway, με νικητή τον τρεις φορές πρωταθλητή Τζόι Λογκάνο, το σκηνικό μεταφέρεται στη θρυλική Iνδιανάπολη. To Brickyard 400, που θα κρίνει και το «In-Season Challenge», ξεκινά στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.