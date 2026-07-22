Η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι η πολιτική της για τα F-35 παραμένει αμετάβλητη, ενώ αναφέρεται και στις σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς αλλά και στη τήρηση του νόμου CAATSA.

Αμετάβλητη παραμένει η αμερικανική πολιτική σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, καθώς σύμφωνα με το Στείτ Ντιπάρτμεντ η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με όσα θέτει η νομοθεσία των ΗΠΑ ως προαπαιτούμενο.

Η θέση της Ουάσινγκτον αποτυπώνεται σε επίσημη επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ. Η απάντηση ήρθε μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο Μπελ προς τον πρόεδρο Τραμπ, ζητώντας διευκρινίσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις Τουρκίας με τη Χαμάς.

Ο Λευκός Οικός ανέθεσε στο Στέιτ Ντιπάρμεντ να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου.

Οι όροι για τα F-35

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι διατάξεις του νόμου CAATSA, καθώς και οι σχετικές προβλέψεις του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μεταφορά ή πώληση F-35 στην Τουρκία ότι εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι διατάξεις του νόμου CAATSA, καθώς και οι σχετικές προβλέψεις του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανή μεταφορά ή πώληση F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση της Άγκυρας με τις απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.

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Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να πάψει να διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 και τον σχετικό εξοπλισμό του, να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ξανά το συγκεκριμένο σύστημα στο μέλλον και να ικανοποιήσει όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα οι όροι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε λύση στο ζήτημα των S-400 θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής, να κινείται εντός του νομικού πλαισίου των ΗΠΑ και να μην επηρεάζει αρνητικά τα αμερικανικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας.

Συνεχίζεται ο διάλογος Ουάσιγκτον – Άγκυρας

Παρά τις διαφωνίες στο θέμα των εξοπλισμών, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον διάλογο με την Άγκυρα για την αναζήτηση λύσης στο ζήτημα των S-400, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη διατήρηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι διμερείς σχέσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε κοινά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας και σε σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να παραλείπουν να ζητούν λογοδοσία όταν οι ενέργειες της Άγκυρας έρχονται σε σύγκρουση με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι αναφορές στη Χαμάς

Η επιστολή αναφέρεται και στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις για τις επαφές της Άγκυρας με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η τουρκική πλευρά διαδραμάτισε ρόλο στις προσπάθειες προώθησης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή της πρώτης φάσης της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.