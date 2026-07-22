Η ανάρτηση της Βίκυς Καγιά από την πίστα της Formula 1.

Μία ξεχωριστή εμπειρία είχε την ευκαιρία να ζήσει η Βίκυ Καγια, η οποία ταξίδεψε στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει από κοντά το Grand Prix της Formula 1, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και εικόνες από την παρουσία της στην πίστα, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μία γεύση από όσα έζησε.

Στις αναρτήσεις της περιλαμβάνονται τόσο στιγμιότυπα από τον αγώνα όσο και προσωπικές της φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις της πίστας, με την ίδια να δείχνει φανερά ενθουσιασμένη.

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Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στις εξέδρες για τον αγώνα της Κυριακής, καταγράφοντας με το φακό τις πιο εντυπωσιακές στιγμές.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Formula 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη».