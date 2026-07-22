Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου.

Μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε για την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο, για την υπόθεση της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο συλληφθείς είναι αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το χρονικό της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Οι κόρες του δικηγόρου τον αναζητούσαν επί ώρες, χωρίς να απαντά στα τηλεφωνήματά τους και για αυτό πήγαν στο γραφείο του. Όταν μπήκαν στον χώρο, με τη βοήθεια του θυρωρού, τον βρήκαν νεκρό, γυμνό στο πάτωμα, σε εμβρυακή στάση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δικηγόρος φέρεται να ήταν νεκρός για αρκετές ώρες πριν τον εντοπίσουν, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk57qe1rk2k1?integrationId=40599y14juihe6ly}