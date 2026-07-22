Οι αστυνομικοί «ξεσκονίζουν» κάθε στοιχείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του γνωστού ποινικολόγου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το θύμα δέχθηκε αλλεπάλληλα, θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ πλέον στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο του δικηγόρου, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, αλλά και η εικόνα του θύματος παραπέμπουν σε προσωπικό ή σεξουαλικό κίνητρο, χωρίς ωστόσο στην παρούσα φάση να μπορεί να αποκλειστεί κάτι.

Το χρονικό του εντοπισμού της σορού

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, γυμνός, σε εμβρυακή στάση και με τα ρούχα του σκορπισμένα στον χώρο.

Ο ποινικολόγος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες, γεγονός που κινητοποίησε τις 16χρονες δίδυμες κόρες του. Αφού οι κλήσεις τους παρέμεναν αναπάντητες, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του. Οι φωνές τους κινητοποίησαν ένοικο και τον θυρωρό της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε την πόρτα, αποκαλύπτοντας το τραγικό θέαμα.

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Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως ο δράστης ήταν γνωστός του.

Ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου - Τι εξετάζει ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, στη σορό δεν εντοπίζονται τραύματα από όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή από κάποιο αμβλύ αντικείμενο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το θύμα να τραυματίστηκε επιπλέον πέφτοντας πάνω σε έπιπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι πολύκροτες υποθέσεις που είχε αναλάβει, η δίωξη και αθώωσή του

Ο Σταύρος Γεωργίου υπήρξε γνωστός και προβεβλημένος ποινικολόγος, με συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις.

Η επαγγελματική του πορεία άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή ήδη από την εποχή των δικών της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στα ελληνικά δικαστικά χρονικά - και συγκεκριμένα με την εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια (2006) και την φρικτή δολοφονία της 4χρονης Άννυ (2015).

Στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, είχε αναλάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου, εστιάζοντας στις αντιφάσεις των καταθέσεων και στα κενά της προανάκρισης, ενώ μαζί με τη συνήγορό του Ελίζα Βόζενμπεργκ είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο καταγγέλλοντας πιέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το διάστημα εκείνο ο Σταύρος Γεωργίου είχε δικαστεί, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκου. Για την υπόθεσε ο Σταύρος Γεωργίου αθωώθηκε.