Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός, χωρίς ρούχα και σε εμβρυακή στάση, μέσα σε χώρο που διατηρούσε στο γραφείο του για να διανυκτερεύει.

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158.

Τον άτυχο δικηγόρο βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, που το έψαχναν επί ώρες, ενώ στο σημείο έσπευσε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος ανέφερε στους δημοσιογράφους πως τον αναζητούσε από το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια, ενώ από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση αιχμηρού αντικειμένου ή όπλου. Αντίθετα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να προήλθε ύστερα από έντονη σωματική βία, καθώς φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

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Τα μακάβρια ευρήματα

Ο 76χρονος ποινικολόγος βρέθηκε στο γραφείο του γυμνός, σε εμβρυακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος - με τα ρούχα του σκορπισμένα στον χώρο.

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Παρά τη σκληρή εικόνα του τόπου του εγκλήματος, που δυστυχώς αντίκρυσαν οι κόρες του, η πρώτη αυτοψία δείχνει πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στο ενδεχόμενο το θύμα να γνώριζε τον δράστη.

Οι πληροφορίες θέλουν, παράλληλα, την σορό να βρίσκεται αρκετές ώρες στο σημείο.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σταύρος Γεωργίου διέμενε στον ίδιο χώρο, όπως επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος έκανε λόγο για μαχαίρι που βρέθηκε στον χώρο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συλλέγουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο χώρος παραμένει αυστηρά αποκλεισμένος κατόπιν εντολής του ιατροδικαστή, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Οι πολύκροτες υποθέσεις που είχε χειριστεί

Ο Σταύρος Γεωργίου υπήρξε γνωστός και προβεβλημένος ποινικολόγος, με συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις.

Η επαγγελματική του πορεία άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή ήδη από την εποχή των δικών της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στα ελληνικά δικαστικά χρονικά - και συγκεκριμένα με την εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια (2006) και την φρικτή δολοφονία της 4χρονης Άννυ (2015).

Στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, είχε αναλάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου, εστιάζοντας στις αντιφάσεις των καταθέσεων και στα κενά της προανάκρισης, ενώ μαζί με τη συνήγορό του Ελίζα Βόζενμπεργκ είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο καταγγέλλοντας πιέσεις.

Στη στυγερή δολοφονία της 4χρονης Άννυς, εκπροσώπησε τη μητέρα του παιδιού, επιτυγχάνοντας την αθώωσή της σε δεύτερο βαθμό για την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.