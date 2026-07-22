Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την πλήρη αναβάθμιση περίπου 44 χιλιομέτρων σιδηροδρομικής γραμμής από το Filiași έως την Igiroasa και αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Δύο σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 790 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει στη Ρουμανία η ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του άξονα Craiova - Igiroasa.

Η τελευταία σύμβαση αφορά το τμήμα Filiași – Igiroasa (Lot 2), προϋπολογισμού 380 εκατ. ευρώ, και υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και της κοινοπραξίας TrackWorks. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την πλήρη αναβάθμιση περίπου 44 χιλιομέτρων σιδηροδρομικής γραμμής από το Filiași έως την Igiroasa και αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Είχε προηγηθεί η σύμβαση για το τμήμα Craiova – Filiași (Lot 1), προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, στην οποία η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%. Τα δύο τμήματα καλύπτουν συνολικά 83 χιλιόμετρα, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής ανέρχεται σε τέσσερα χρόνια.

Οι εργασίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της ηλεκτροκίνησης, της σηματοδότησης και των συστημάτων τηλεδιοίκησης, καθώς και την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος ERTMS Level 2. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η προβλεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας θα φτάνει έως τα 160 χλμ./ώρα για επιβατικές και τα 120 χλμ./ώρα για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες.

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Η Ρουμανία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ελληνικών κατασκευαστικών ομίλων, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς που παρατίθενται στο δημοσίευμα, την επόμενη τριετία αναμένεται να προκηρυχθούν ή να ανατεθούν έργα συνολικού ύψους έως 16 δισ. ευρώ. Παρουσία στη χώρα έχει και η AKTOR, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Brasov – Sighisoara, προϋπολογισμού 573 εκατ. ευρώ.