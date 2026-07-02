Απρόσμενη ήττα για την Εθνική στο Βουκουρέστι.

Σε «μπελάδες» για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2027 μπήκε η Εθνική, καθώς υπέστη ήττα-σοκ από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι με σκορ 73-66.

Αν και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον απόλυτο έλεγχο και σταθερό προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, φτάνοντας μάλιστα στο +14 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ένα ολικό αγωνιστικό «μπλακ άουτ» στο τελευταίο δεκάλεπτο έφερε τα πάνω κάτω.

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Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την ελληνική αδράνεια, έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 22-8 στην τελευταία περίοδο και πήραν μια μεγάλη νίκη, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη τους απέναντι στην Ελλάδα μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

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Από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεχώρισαν επιθετικά ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους και ο Χαραλαμπόπουλος με 13, ενώ ο Παπανικολάου πέτυχε διψήφιο αριθμό σε πόντους και ριμπάουντ.

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Με αυτό το αποτέλεσμα η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-2, ενώ η Ρουμανία ανέβηκε στο 2-3, περιπλέκοντας τα σενάρια για την κορυφή του ομίλου, αν και οι τρεις πρώτοι εξασφαλίζουν το εισιτήριο. Πλέον, η αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής με την Πορτογαλία στη SUNEL Arena αποκτά χαρακτήρα «τελικού», καθώς η νίκη είναι απολύτως απαραίτητη για να κλειδώσει η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

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Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

1. Ελλάδα 3-2

2. Πορτογαλία 2-2 *

3. Μαυροβούνιο 2-2 *

4. Ρουμανία 2-3

Τα highlights της αναμέτρησης

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