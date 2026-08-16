Ένας σοβαρά τραυματίας. Φόβοι για αντίποινα.

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Ασπρόπυργο, όταν άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά από σφαίρα στην πλάτη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου, στην περιοχή Νεόκτιστα του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του συνοικισμού.

Το πρώτο επεισόδιο καταγράφηκε στο κέντρο της περιοχής, πάνω από τις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ, στην οδό Σπάρτης, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε προς την περιοχή Τζαβερδέλα, στις οδούς Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης συμπλοκής, ένας άνδρας δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πίσω από την αιματηρή σύγκρουση ενδέχεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο.

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Οι αστυνομικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας έντασης ή αντιποίνων.

Πηγή thriassio.gr