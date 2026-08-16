Ζημιές σε σπίτια, δρόμους και αυτοκίνητα.

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το Σάββατο τη Μάνη, με τους δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικούς χειμάρρους, αυτοκίνητα να παρασύρονται και κατοίκους να κινδυνεύουν.

Τα βίντεο που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων αποτυπώνουν την ορμή των νερών, τα οποία κατέκλυσαν δρόμους, σπίτια και τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός ότι οι πρωτοφανείς εικόνες σημειώθηκαν στην καρδιά του Αυγούστου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη και ανησυχία στους κατοίκους.

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Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Μάνη να μετρά τις πληγές της, με τους κατοίκους να ζητούν τη λήψη μέτρων από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να περιοριστούν στο μέλλον ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

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Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από αυτοκίνητα και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μάνης, Γιώργος Εξαρχάκος, χαρακτήρισε το φαινόμενο «πρωτοφανές», επισημαίνοντας ότι μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκονται οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκάλα και Λάγια.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές σε σπίτια, ενώ ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται αντιμέτωπες με την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.