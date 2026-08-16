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Έπεσε σε χαντάκι το λεωφορείο στην Ουγγαρία.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου τη νύχτα σε αυτοκινητόδρομο στην ανατολική Ουγγαρία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα στον αυτοκινητόδρομο όταν συνέβη το δυστύχημα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

{https://x.com/Blickch/status/2088885981734731839}

«Λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M3 προς τη Νιρέγκχαζα...εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε. Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.

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{https://x.com/ShanghaiEye/status/2088889333063270830}

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.