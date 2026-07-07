Τέλος στην προπαγάνδα της δημόσιας τηλεόρασης στην Ουγγαρία βάζει ο Πέτερ Μάγιαρ.

Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας προχώρησε στην προσωρινή αναστολή των δελτίων ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Kossuth διέκοψε τη λειτουργία του, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Η αλλαγή έρχεται λίγους μήνες μετά την εκλογική νίκη του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των κρατικών ΜΜΕ, τα οποία, όπως υποστήριζε, λειτουργούσαν ως μηχανισμός κυβερνητικής προπαγάνδας επί των κυβερνήσεων του Βίκτορ Όρμπαν για πάνω από 15 χρόνια.

Το μήνυμα στην οθόνη

Το μεσημέρι της Τρίτης το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι M1 διέκοψε το πρόγραμμά του και στην οθόνη εμφανίστηκε το μήνυμα:

«Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να λένε ψέματα. Ζητούμε συγγνώμη που το κάναμε για τόσο καιρό. Τα δημόσια μέσα θα μεταρρυθμιστούν ώστε να γίνουν ανεξάρτητα και αξιόπιστα. Το ενημερωτικό μας πρόγραμμα έχει ανασταλεί προσωρινά».

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Την ίδια ώρα, ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Kossuth, ο οποίος μεταδίδει κυρίως ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές, αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον μουσικό σταθμό Bartók Radio, ενώ οι ιστοσελίδες τόσο του M1 όσο και του Kossuth τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας MTVA ανακοίνωσε ότι το M1 θα επανέλθει σταδιακά με νέο μοντέλο λειτουργίας. Αρχικά θα μεταδίδει πρόγραμμα χωρίς δελτία ειδήσεων, ενώ η ενημέρωση θα επιστρέψει σταδιακά, με νέα δημοσιογραφική ομάδα και διαφορετική συντακτική δομή.

Ο Πέτερ Μαγιάρ χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτεί «το τέλος των προπαγανδιστικών μεταδόσεων» στα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

«Έλεγαν ψέματα τη νύχτα, έλεγαν ψέματα την ημέρα, έλεγαν ψέματα σε κάθε συχνότητα. Αυτό πλέον τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του Όρμπαν

Ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχασε την εξουσία στις εκλογές του Απριλίου έπειτα από 16 χρόνια διακυβέρνησης, επέκρινε έντονα την απόφαση της νέας κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για ακόμη ένα δείγμα «τυραννίας» του κυβερνώντος κόμματος Tisza και κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Hír TV, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα Fidesz.

{https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/pfbid0tyT6qNpz6JFYuquDgPWqmRU4hTfiZKkcyTYkDUp2jYB4rdpvpdej1WNxwH4Erqf1l}

Προεκλογική δέσμευση του Μαγιάρ

Η αναδιοργάνωση των δημόσιων μέσων αποτελούσε βασική προεκλογική εξαγγελία του Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος είχε κατηγορήσει επανειλημμένα το προηγούμενο καθεστώς ότι είχε θέσει μεγάλο μέρος των ουγγρικών ΜΜΕ υπό τον έλεγχο προσώπων προσκείμενων στον Βίκτορ Όρμπαν.

Μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν του είχε επιτραπεί να εμφανιστεί στη δημόσια τηλεόραση. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την εκλογική του νίκη εμφανίστηκε τόσο στο Kossuth Radio όσο και στο M1, επιβεβαιώνοντας ότι σχεδίαζε την αναστολή των ενημερωτικών εκπομπών και τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας των δημόσιων μέσων, με στόχο –όπως ανέφερε– την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου.

Παράλληλα, αλλαγές καταγράφονται και στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, ο οποίος θεωρείται πολιτικά κοντά στο Fidesz του Όρμπαν, καθώς μετά την αλλαγή κυβέρνησης αποχώρησαν βασικά στελέχη της διεύθυνσης ειδήσεων και κεντρικοί παρουσιαστές.