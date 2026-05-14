Το ελάφι παραλίγο να συγκρουστεί με τους ποδηλάτες.

Οι «συναντήσεις» εκπροσώπων του ζωικού βασιλείου με επαγγελματίες ποδηλάτες, σε αγώνες, είναι τόσες πολλές, που αποτελούν ξεχωριστή… κατηγορία στα viral βίντεο. Στο νέο «επεισόδιο» αυτής της «σειράς» πρωταγωνιστής ήταν ένα ελάφι.

Στο Tour de Hongrie (τον ποδηλατικό γύρο της Ουγγαρίας) ένα ελάφι αποφάσισε να διασχίσει τον δρόμο τη χειρότερη στιγμή: όταν περνούσαν οι ποδηλάτες. Το ζώο «προσγειώθηκε» μπροστά τους με ένα άλμα και στη συνέχεια γλίστρησε προς την άλλη πλευρά του δρόμου.

Αυτός ο «ελιγμός» και η γρήγορη αντίδραση των ποδηλατών που προηγούνταν απέτρεψαν μια σύγκρουση που δεν θα ήταν ευχάριστη για καμία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.

