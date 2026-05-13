Το ελάφι παρουσιάζει «απρόβλεπτη» συμπεριφορά.

«Δεν είναι νηφάλιοι όλοι οι χρήστες του δρόμου», υπενθυμίζει η αστυνομία στη Γαλλία. Όμως, δεν αναφέρεται σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη προειδοποίηση για ένα… μεθυσμένο ελάφι.

Η αστυνομία του Σον-ε-λουάρ, στην κεντρική Γαλλία ανάρτησε βίντεο που δείχνει ένα ελάφι να κάνει κύκλους σε χωράφι, να χοροπηδά και να πέφτει στο έδαφος. Και καλεί τους οδηγούς να προσέχουν, καθώς το ζώο παρουσιάζει απρόβλεπτη συμπεριφορά.

«Την άνοιξη, κάποια άγρια ζώα καταναλώνουν μπουμπούκια, ζυμωμένα φρούτα, ή σάπια φυτά και έχουν εντελώς απρόβλεπτη συμπεριφορά», αναφέρει σε ανάρτηση η αστυνομία, που καλεί τους οδηγούς να προσέχουν, ιδιαίτερα τη νύχτα, καθώς κάποιο ζώο μπορεί να επιχειρήσει να διασχίσει ξαφνικά τον δρόμο, ή να σταματήσει μέσα στη μέση.

