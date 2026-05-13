Ο κ. Μουστάκας αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται σημαντική αύξηση των εργοταξίων κατά μήκος του έργου.

Στην πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής που «τρέχει» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «ET Forum: ΚΡΗΤΗ 2030», δίνοντας έμφαση στην πρόοδο του ΒΟΑΚ, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι και των έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Ο κ. Μουστάκας σημείωσε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί διαχρονική παρουσία στην Κρήτη και δραστηριοποιείται όχι μόνο ως κατασκευαστής, αλλά και ως επενδυτής και παραχωρησιούχος, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δημιουργεί πλήρη ταύτιση συμφερόντων με το Δημόσιο, τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται σημαντική αύξηση των εργοταξίων κατά μήκος του έργου, καθώς εντείνονται οι εργασίες κατασκευής. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση και παράδοση του τμήματος Ηράκλειο – Χανιά έως το 2030, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συμμετέχει με ποσοστό 40% στην κοινοπραξία υλοποίησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι, όπου η συνολική πρόοδος των εργασιών έχει φτάσει στο 70%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή του αεροσταθμού βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, ενώ ο πύργος ελέγχου, ύψους 44 μέτρων, προγραμματίζεται να παραδοθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσα στο 2026. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού. Η εμπορική λειτουργία του νέου αερολιμένα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 15 εκατ. επιβάτες ετησίως, τοποθετείται χρονικά στο 2028, με τον Όμιλο να εκτιμά ότι θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της Κρήτης.

Ο κ. Μουστάκας αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων, επισημαίνοντας ότι ήδη υλοποιείται έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών στα Χοχλάκια και στον Άγιο Ιωάννη, στην Ανατολική Κρήτη. Παράλληλα, ο Όμιλος προωθεί το έργο αποθήκευσης ενέργειας στο Αμάρι, ενώ έχει επεξεργαστεί και τεχνική πρόταση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί.