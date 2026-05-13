Η απόφαση της Ryanair «οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη» κατά 66%.

Σε ανοιχτή αντιπαράθεση βρίσκονται η Ryanair και η Fraport Greece, μετά την απόφαση της ιρλανδικής low cost αεροπορικής να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026.

Σε νέα της ανακοίνωση η Ryanair εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της διαχειρίστριας εταιρείας των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, κατηγορώντας τη για υπερβολικές αυξήσεις στα αεροδρομιακά τέλη και για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αεροπορίας και του τουρισμού.

Σε επίσημη απάντησή της προς τη Fraport Greece, η αεροπορική εταιρεία αποδίδει αποκλειστικά στην πολιτική χρεώσεων της διαχειρίστριας την απόφαση να αποσύρει τη βάση των τριών αεροσκαφών της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης τον χειμώνα του 2026.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά ένα υπερβολικό +66% μετά την πανδημία».

Η ιρλανδική εταιρεία στρέφεται παράλληλα κατά της Fraport Greece και για τη διαχείριση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν μετέφερε στις αεροπορικές και στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και του τουρισμού όλο τον χρόνο.

Στην ανακοίνωσή της, η Ryanair κάνει λόγο για «γερμανικής ιδιοκτησίας μονοπώλιο», κατηγορώντας τη Fraport Greece ότι «κράτησε για τον εαυτό της αυτή τη μείωση φόρου, προκειμένου να γεμίσει ακόμη περισσότερο τις τσέπες του γερμανού μετόχου της». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η πολιτική της Fraport έχει καταστήσει την ελληνική αγορά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, όπου - όπως επισημαίνει - εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης τελών και φορολογικών βαρών για την προσέλκυση αεροπορικής κίνησης και επενδύσεων.

Η Ryanair δηλώνει ότι επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Fraport Greece θα «παγώσει» τις αυξήσεις στα αεροδρομιακά τέλη και θα μετακυλήσει τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων στις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Μάλιστα, καλεί ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να «διασπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω ανταγωνισμού μπορεί να ενισχυθεί η ελληνική αεροπορική αγορά.

Από την πλευρά της, η Fraport Greece απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της Ryanair, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές». Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απόφαση περιορισμού του χειμερινού πτητικού έργου της Ryanair στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σχετίζεται αποκλειστικά με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της αεροπορικής εταιρείας.

Η διαχειρίστρια των περιφερειακών αεροδρομίων επισημαίνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη Ryanair σημαντικό συνεργάτη, ενώ σημειώνει πως σήμερα περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη με 93 προορισμούς σε 33 χώρες.

Παράλληλα, η Fraport Greece τονίζει ότι έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου «Μακεδονία», σημειώνοντας ότι η επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία εννέα χρόνια υπό τη διαχείρισή της.