Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε σε περίπτερο της περιοχής.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, το όχημα - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε το περίπτερο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Όπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση βρισκόταν έξω από το περίπτερο μια γυναίκα που πραγματοποιούσε αγορές, η οποία ευτυψώς κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Καλά στην υγεία του είναι και ο εργαζόμενος που βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο περίπτερο.