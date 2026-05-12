Έξι ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να …καθαρίσουν ποινικά, οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν κατηγορούμενοι για το πρωτοφανές περιστατικό τραμπουκισμού σε βάρος του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο γραφείο του , τον ακινητοποίησαν και του κρέμασαν στο λαιμό ταμπέλα υπέρ των καταλήψεων και τον φωτογράφιζαν.

Η αθώωση

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, κήρυξε και τους τρεις κατηγορουμένους αθώους. «Το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση», τόνιζε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Απαλλακτική και η εισαγγελέας

Απαλλακτική ήταν στην αγόρευσή της και η εισαγγελέας της έδρας η οποία ζήτησε να αθωωθούν οι δύο άνδρες και η μία κοπέλα που δικάστηκαν για σωρεία πλημμελημάτων όπως παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

Δεν αναγνώρισε κανέναν κατηγορούμενο ο πρώην πρύτανης

Η εισαγγελική λειτουργός δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός πως ο πρώην πρύτανης δεν αναγνώρισε τους δράστες της επίθεσης σε βάρος του στο πρόσωπο κανενός εκ των κατηγορουμένων, τόνισε: «Όσον αφορά στους τρεις κατηγορούμενους, προανακριτικά και στην ανάκριση προέκυψαν στοιχεία παρουσίας τους στο χώρο. Όμως ο αντιπρύτανης και ο φύλακας της Σχολής στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισαν. …Τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τοποθετούν στο χώρο της Σχολής και στα Εξάρχεια. Όμως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την τέλεση πράξεων που να σχετίζονται με όσα αφορούν τη δίκη. Προτείνω την απαλλαγή όλων». Να σημειωθεί πάντως πως αρχικά είχαν κατηγορηθεί για την επίθεση σε βάρος του κ. Μπουραντώνη οκτώ άτομα, αντιμετωπίζοντας μάλιστα κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ωστόσο, πέντε απαλλάχθηκαν με βούλευμα με αποτέλεσμα να παραπεμφθούν σε δίκη μόνο οι τρεις.

Τι είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Στις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας εκ των οποίων πριν από λίγες ημέρες αθωώθηκε και για την άλλη υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του, για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Παραδέχθηκαν ότι είχαν βρεθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πως ήταν μέλη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φοιτητών, όμως υποστήριξαν πως ούτε γνώριζαν ούτε συμμετείχαν στο περιστατικό, εισβάλλοντας στο γραφείο του κ. Μπουραντώνη.

«Πιστεύω ότι είδε κάποιον άλλον ο φύλακας. Δεν ανέβηκα ποτέ στον πρώτο όροφο», υποστήριξε στην απολογία του ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων. Σε ερώτηση της έδρας αν καταδικάζει τη βία απάντησε: «Δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτε εγώ ούτε το στέκι. Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα τη διάλεγα, δεν συμφωνώ με την κίνηση αυτή, δεν μου αρέσει η βία».

Ο δεύτερος νεαρός που κάθισε στο εδώλιο, ο οποίος αθωώθηκε και για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, τόνισε πως δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επίθεση. «Νιώθω τρομερά αδικημένος, τότε συζητούσαμε στο στέκι ότι το συμβάν είναι κατακριτέο, εάν έκανε κάποια παρέμβαση το στέκι αυτή θα ήταν δημόσια», υποστήριξε.

Η τρίτη κατηγορούμενη στην απολογία της ανέφερε: «Θεωρώ ότι λόγω της δράσης μας στη σχολή και αφού επικηρύχθηκαν οι δράστες στοχοποιηθήκαμε λόγω των πολιτικών μας θέσεων».